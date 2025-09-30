La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público desarticularon la presunta organización criminal “Los Letales del Norte Nueva Generación”, durante un megaoperativo ejecutado en las ciudades de Trujillo y Lima. Además, se allanaron celdas en los penales de El Milagro y Challapalca.

“Es una intervención muy importante, porque son 27 objetivos que ha podido establecer la Policía y de los cuales dos son efectivos policiales. Cinco objetivos están en cárcel, cuatro en el penal El Milagro y uno en Challapalca. El resto de objetivos están en la ciudad de Trujillo”, indicó el general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad.

A la presunta organización criminal estaría vinculada a presuntos delitos de sicariato y extorsión en los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo.

Detienen a “Chino Verde”

La Policía allanó una vivienda en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, y detuvo a un hombre conocido con el alias de “Chino” Verde", que según la Policía, sería presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos”.

“Es una persona conocida como ‘Chino Verde’, que es miembro de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Ya fue detenido anteriormente, pero ahora ha sido detenido con una resolución judicial y será sometido a un proceso de investigación”, indicó Llerena Portal.

Atraparon a “Jefri”

Durante este operativo, también se detuvo en una vivienda a un hombre conocido como “Jefri”.

“Este es un objetivo conocido como “Jefri”, este es un sicario de la organización criminal ‘Los Nuevos Letales del Sur’. Ya ha sido detenido”, indicó.