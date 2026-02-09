Ola de terror volvió a encender las alarmas en Trujillo. En esta ocasión, delincuentes llegaron hasta los exteriores del local de eventos “La Hacienda del Lobo”, situado en la cuadra 12 de la avenida Santa, en la urbanización El Molino, y detonaron una potente carga explosiva que destrozó la puerta de metal.

El caso

El atentado ocurrió al promediar las 12:15 de la medianoche de este lunes cuando desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta. De acuerdo a las cámaras de videovigilancia, de aprecia que uno de los hampones desciende del vehículo mejor. Luego, corre y deja los aparatos explosivos en el inmueble para retirarse junto a su cómplice con rumbo desconocido. Tras unos segundos, se escuchó una fuerte explosión que hizo volar también los vidrios de la ventana del segundo nivel. Además, las ondas expansivas alcanzaron a viviendas colindantes que terminaron con los vidrios resquebrajados de ventanas y puertas.

Asimismo, un automóvil que estaba estacionado en el frontis de un chifa terminó con el parabrisas roto y parte de la carrocería dañada.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el establecimiento para quedar a cargo de las pesquisas. También arribaron los efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para recoger algunas evidencias y determinar el tipo de artefacto que habrían empleado los malhechores.

Mientras tanto, los vecinos asustados salieron de sus predios y exigir mayor seguridad ya que no pueden dormir tranquilos por la ola de inseguridad que golpea a la ciudad.

Daños

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Richard Asmat, Richard Asmat, señaló en RPP Noticias que el atentado dejó 25 viviendas afectadas. Los daños, en su mayoría, son la rotura de los cristales.