Trujillo vivió otra noche de terror y en pleno estado de emergencia. La noche del último viernes, un delincuente llegó hasta los exteriores de un terreno donde se construirá un edificio, en la urbanización El Recreo, y detonó una carga explosiva que dejó daños materiales.

ATAQUE

El atentado se registró minutos antes de las 10:30 de la noche y que, de acuerdo a las cámaras de vigilancia de vecinos de la zona, se aprecia que un sospechoso llegó en una bicicleta y arrojó la carga explosiva. La onda expansiva dejó un forado en el triplay que cubre a la futura residencial “Luce El Recreo”.

El fuerte sonido alertó a los vecinos de la cuadra 3 de la calle Cuba, donde se ubica Neo Inmobiliaria, y que al salir a observar lo que había pasado se llevaron la sorpresa que un desconocido había hecho estallar una dinamita.

Cabe indicar que el incidente tuvo lugar a unos metros a la Villa de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a unas cuadras de Radio Patrulla y de la comisaría Ayacucho.

Hasta la zona, llegaron el personal del Escuadrón de Emergencia y de la dependencia policial Ayacucho. Luego, se sumaron los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes recogieron algunas evidencias para determinar el tipo de artefacto explosivo que emplearon en este ataque extorsivo. Asimismo, los detectives de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) acudieron al sitio para continuar con las investigaciones pertinentes.

Por la modalidad del ataque, se presumiría que los malhechores buscarían amedrentar a la constructora para que acceda a pagar algún cupo.