El tiktoker Christian Flores Villafranco, conocido como “Tío Winner” o “Winner”, se refirió al ataque a balazos que sufrió la tarde del sábado 15 de noviembre cuando se encontraba junto a dos amigos ingresando a un edificio de la cuadra 7 de la avenida Miraflores, en Trujillo, donde uno de sus acompañantes perdió la vida. Él dijo que fue “sembrado” por la persona que lo citó para recoger uniformes.

“[...] Es obvio que la única persona que me ‘sembró’, que me puso en visión o la única persona que sabía dónde estaba era la que citó para recoger los polos”, manifestó “Tío Winner” en una transmisión que realizó en sus redes sociales y que lo compartió el portal Prensa Total.

ES CUIDADOSO

El influencer trujillano señaló que él no solía compartir su ubicación e incluso que su amigo conocido como “Paco”, identificado como Jair Anderson Méndez Vásquez (29) y que falleció producto de este ataque criminal, era el encargado de responder a sus seguidores por redes sociales.

“Yo no comparto mi ubicación ni dirección. No tengo chats, porque todos mis chats los respondía ‘Paquito’. Entonces, obviamente, espero que después de este ‘live’ se tomen las medidas permanentes para poder hacer una investigación”, indicó.

“Tío Winner” dijo que tiene que investigarse su caso. “Mi caso no puede quedar así nada más. Acá hay mucho que investigar”, remarcó.

En su cuenta de TikTok, el joven influencer compartió el último miércoles un video junto a “Paco” y con el mensaje: “Fuiste un gran amigo, eras como mi hermano”. También, unas imágenes del último adiós y del sepelio de Méndez Vásquez en un camposanto del distrito de Huanchaco.

INVESTIGAN

El coronel PNP Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, dijo que continúan con las pesquisas y así determinar la hipótesis de este atentado. “Eso es materia de investigación. No se descarta el ajuste de cuentas, no se descarta la hegemonía territorial ni otras hipótesis planteadas, y es nuestro deber verificarlas”, dijo.