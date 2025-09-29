Delincuentes llegaron hasta una vivienda en construcción que se sitúa en la cuadra 1 de la calle Ramón Castilla, en el distrito de El Porvenir, y detonaron un artefacto explosivo en la fachada.
El atentado se registró la noche del domingo y causó alarma entre los vecinos.
Las ondas expansivas afectaron el portón de madera y el piso de concreto del predio de cinco pisos. De acuerdo a los moradores, el dueño de este inmueble radicaría en el extranjero.
Al lugar llegaron el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de serenazgo de El Porvenir. Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones para poder identificar y capturar a los responsables de este atentado con explosivo.
