Delincuentes llegaron hasta una vivienda en construcción que se sitúa en la cuadra 1 de la calle Ramón Castilla, en el distrito de El Porvenir, y detonaron un artefacto explosivo en la fachada.

El atentado se registró la noche del domingo y causó alarma entre los vecinos.

Las ondas expansivas afectaron el portón de madera y el piso de concreto del predio de cinco pisos. De acuerdo a los moradores, el dueño de este inmueble radicaría en el extranjero.

Al lugar llegaron el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de serenazgo de El Porvenir. Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones para poder identificar y capturar a los responsables de este atentado con explosivo.