El responsable político de APP en la región La Libertad, Martín Namay Valderrama, dejó sentada la posición de su partido en el debate presidencial del miércoles 1 de abril, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalando que el candidato César Acuña Peralta basará su presentación en propuestas y no en insultos.
“Nuestro candidato presidencial, César Acuña, saldrá a dar propuestas y no insultos ni injurias en el debate de este miércoles, porque los peruanos quieren propuestas y no espectáculos vergonzosos como viene ocurriendo”, señaló.
También exhortó al respeto y a la exposición de propuestas. “El ambiente vivido en el debate de la semana pasada fue muy tenso, lleno de insultos de parte de los candidatos que todos conocemos”, sentenció.
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