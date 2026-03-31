Alcaldes de la provincia de Trujillo y funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad participaron ayer de las actividades proselitistas del candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta. Esto, a pesar de que la ley les exige neutralidad para garantizar que no usen su cargo para influir en el voto del electorado.

CAMPAÑA

Las actividades proselitistas a favor de APP iniciaron temprano. A las 6 de la mañana, dirigentes y militantes se apostaron en el ingreso al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, esperando la llegada de su líder. En este lugar también se hicieron presentes los alcaldes de Trujillo, Mario Reyna; La Esperanza, Wilmer Sánchez; y Huanchaco, Efraín Bueno. Asimismo, se le vio al gerente de Agricultura, Miguel Chávez, y al subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz. Después, se les unió el burgomaestre de El Porvenir, Juan Carranza.

Tras recibir a Acuña, las autoridades y funcionarios se confundieron entre los militantes y dirigentes que iniciaron una caravana por El Milagro. Para este acto proselitista, el candidato a la presidencia subió a la tolva de una camioneta, implementada para que pueda ir saludando a sus simpatizantes. Junto a él iban el responsable político regional de APP, Martín Namay, y el alcalde de Huanchaco.

Ante los cuestionamientos en redes sociales por la participación de las autoridades ediles en actividades proselitistas, la Municipalidad Provincial de Trujillo emitió un comunicado informando que el alcalde Mario Reyna solicitó ayer licencia al cargo, “conforme a lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 338-2026-MPT”. “Asimismo, en dicho documento, se establece que la primera regidora asume las funciones del despacho de alcaldía durante esta fecha”, precisó la comuna.

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INFRACTORES

El especialista en derecho electoral Tomás Alva consideró que tanto alcaldes como funcionarios del Gobierno Regional estarían vulnerando el principio de neutralidad, por lo que fiscalizadores del Jurado deberían iniciar un proceso sancionador.

Sobre las posibles licencias de un día de los involucrados, para participar de la campaña de Acuña, dijo que las mismas no servirían para hacer proselitismo. Esto, según afirmó, ya fue advertido por el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tomás Alva también precisó que el Jurado ha establecido multas para infractores que van desde las 30 hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de 165 mil a S/ 550 mil.