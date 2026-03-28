Olga Cribilleros Shigihara, candidata al Senado por el Partido Aprista Peruano (PAP), señaló que la gobernadora del Gobierno Regional (Gore) La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, tiene mayor presencia física en la gestión que el exgobernador César Acuña Peralta, pero está evidenciando graves limitaciones en estrategias para atender con eficiencia los problemas de la región.

Uno de los primeros cuestionamientos que hizo la candidata aprista es la incapacidad que se ha mostrado para hacer frente a la inseguridad ciudadana, pues hemos cumplido dos años en estado de emergencia y la ola criminal no ha retrocedido.

SALUD. Asimismo, dijo que no es posible que un médico de profesión como es Joana Cabrera tenga obras de construcción de hospitales paralizadas, a pesar de las grandes necesidades que hay en el sector salud.

A lo que se refiere Olga Cribilleros es que desde hace varios meses las obras en los hospitales Elpidio Berovides Pérez (Otuzco), Santa Isabel en El Porvenir y Virú, que están a cargo del Gore La Libertad, se encuentran paralizadas por diferentes motivos y no hay la capacidad para “destrabarlas”.

“Lo que hay es improvisación, ineptitud y desinterés, pues parece que lo único que los motiva es dar licitaciones por aquí y por allá. Si la obra está paralizada, no les interesa”, enfatizó.

EMPLEOS

De la misma manera, Olga Cribilleros criticó el hecho de que las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) se sigan postergando. “Se está atrasando el desarrollo agrícola. Son más de 60 mil nuevas hectáreas que generarían más de 100 mil puestos de empleo”, indicó.

La aprista le recomendó a Joana Cabrera que si no cuenta con experiencia, se rodee de los mejores técnicos y asesores. “Si ella no tiene el carácter y capacidad es presa fácil de la manipulación, porque solo está allí para ser digitada por todo lo que es Alianza para el Progreso (APP)” acotó.

En relación a sus propuestas como candidata al Senado mencionó que impulsará la derogación de las denominadas leyes “pro crimen”.

También promoverá leyes para fomentar empleo digno para los jóvenes y una educación universitaria y técnica de calidad.

Olga Cribilleros mencionó que revisará técnicamente el impacto del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El objetivo es que sea real y justo.