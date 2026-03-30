La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, volvió a sancionar a la discoteca Dalí por incumplir la clausura impuesta semanas atrás.

Durante un operativo de fiscalización, las autoridades detectaron que el local se encontraba abierto y realizando un evento nocturno sin autorización municipal, pese a haber sido clausurado el sábado 7 de marzo tras un atentado que dejó 53 personas heridas.

Ante esta situación, se procedió a la retención de bienes como mesas, sillas, equipos de sonido, luces y bebidas alcohólicas, en aplicación de las ordenanzas municipales vigentes N.° 019-2025 y 059-2025.