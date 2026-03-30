La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, volvió a sancionar a la discoteca Dalí por incumplir la clausura impuesta semanas atrás.
Durante un operativo de fiscalización, las autoridades detectaron que el local se encontraba abierto y realizando un evento nocturno sin autorización municipal, pese a haber sido clausurado el sábado 7 de marzo tras un atentado que dejó 53 personas heridas.
Ante esta situación, se procedió a la retención de bienes como mesas, sillas, equipos de sonido, luces y bebidas alcohólicas, en aplicación de las ordenanzas municipales vigentes N.° 019-2025 y 059-2025.
LE PUEDE INTERESAR
- Aldo Carlos no explica cómo financiará candidatura al Gobierno Regional La Libertad
- La Libertad: Esta gestión no acabará hospitales ofrecidos por César Acuña
- La Libertad: Jurado Nacional de Elecciones deja fuera de carrera electoral a 10 candidatos
- La Libertad: Magaly Ruiz, Roberto Kamiche y Diego Bazán vulneraron norma electoral
- El JEE de Trujillo investiga a gobernadora y a cinco alcaldes
- Gerente general de la comuna de Trujillo en la mira por firmar como alcalde encargado
- La Libertad: Denuncian que locadores contratados en Chavimochic apoyan campaña de APP
- La Libertad: Dos alcaldes habrían vulnerado principio de neutralidad