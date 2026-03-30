El presidente de la República, José María Balcázar, llegará mañana a Trujillo para inaugurar el Laboratorio de Criminalística de La Libertad.

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Centro especializado

Según informó el Gobierno Regional de La Libertad (GORE), esta moderna infraestructura permitirá procesar pericias en menos de 24 horas, reduciendo drásticamente los tiempos de investigación y fortaleciendo la lucha contra la delincuencia en el norte del país.

Anteriormente, estas labores se realizaban en ambientes del Complejo Policial Alcides Vigo, espacios que no cumplían con los estándares adecuados para el desarrollo de actividades de investigación criminal. Frente a esta situación, el GORE ejecutó un proyecto de más de 18 millones de soles, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que permitió habilitar un edificio de cuatro pisos destinado exclusivamente al laboratorio.

“Podemos decir que La Libertad tiene el laboratorio de criminalística más moderno del Perú, que beneficiará directamente a más de 2 millones de liberteños y a las regiones del norte”, señaló el gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.

El funcionario detalló que el centro contará con 18 equipos tecnológicos especializados, entre los que destacan software para procesamiento y análisis de imagen y video, microscopio de comparación balística, estereoscopio, espectrofotómetro de absorción atómica y sistemas para reconstrucción y composición facial.

“Tenemos todo implementado para hacerle frente a la extorsión y garantizar que no exista impunidad. También contamos con equipos para combatir la minería ilegal y diferentes salas que cumplen un rol clave en las investigaciones”, añadió Chumacero.

Con esta obra, las autoridades esperan mejorar la capacidad de respuesta de la PNP y contribuir a la reducción de la criminalidad en la región.