El equipo de la Sección de Drones de la Policía Nacional logró recuperar una motocicleta con requisitoria vigente por hurto agravado, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

Con el apoyo del dron táctico “Júpiter”, equipado con cámaras de alta definición, permitió visualizar el vehículo menor de placa de rodaje 5514-CU que estaba estacionado en la intersección de los jirones Independencia y Almagro.

El dron fue bajo la supervisión del alférez PNP Carlos Everton Emmanuel Cuya Aguilar. La intervención se realizó en coordinación con las unidades de la Sección de Emergencia Centro, sin registrarse detenidos. Las diligencias continúan conforme al protocolo legal.

Video: PNP

“Este resultado reafirma que los drones no solo son los ojos de la ciudad, sino también el respaldo silencioso y estratégico de nuestras unidades policiales. Su capacidad de observación aérea con cámaras de alta resolución permite detectar, ubicar y actuar con precisión en zonas de alta circulación, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la recuperación de bienes con requisitorias”, informó la Región Policial La Libertad.