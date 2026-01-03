El distrito de El Porvenir celebrará este 8 de enero su LXI (61) aniversario de creación política, instituido mediante la Ley N.º 15368 en 1965, con un variado programa de actividades que se iniciará el 6 de enero, orientado a fortalecer su desarrollo económico, social y político.

Conocido a nivel nacional como la “Capital del Calzado Peruano”, El Porvenir, bajo el liderazgo del alcalde Juan Antonio Carranza Ventura y la comisión de fiestas aniversarias, ha preparado un atractivo programa cultural, social e inauguración de obras.

El burgomaestre invitó a la comunidad a participar de las actividades. Las celebraciones se iniciarán el martes 6 de enero, a las 9 de la mañana, con la primera campaña canina “Colitas Felices”, que se realizará en la losa deportiva Víctor Raúl III etapa.

El 8 de enero, las actividades centrales se iniciarán a las 6 de la mañana con la quema de 21 camaretazos desde la azotea de la Municipalidad Distrital. A las 8 a.m. se oficiará la misa de acción de gracias en la capilla Santa Rosa, ubicada frente a la plaza de armas.

Las celebraciones continuarán a las 9:30 a.m. con la sesión solemne, presidida por el alcalde distrital, quien dirigirá su mensaje de aniversario a la población, además de realizarse el reconocimiento a las personalidades más destacadas del distrito zapatero.