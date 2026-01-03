La histórica Casa Hacienda Laredo, reconocida como patrimonio de la nación desde el año 1974, ha sido puesta en valor por Agroindustrial Laredo y se ha convertido en espacio cultural del distrito azucarero, abierto a la comunidad y orientado hoy a la promoción de la historia, el arte, la cultura y tradiciones de la región.

La casona, cuya construcción tiene como característica una torre con un reloj monumental de cuatro esferas, restaurado y actualmente operativo, forma parte del patrimonio histórico y social de Laredo y de Trujillo. Su recuperación se realizó respetando su arquitectura tradicional, orientando sus ambientes para albergar actividades culturales, artísticas y educativas.

“El rescate de esta casona no solo busca conservar un patrimonio material, sino devolverle la vida y sentido a través del arte y la cultura, poniéndolo al servicio de la comunidad”, señaló Luis Fernando Piza, gerente general de Agroindustrial Laredo. “Queremos que este espacio sea un lugar de encuentro que fortalezca la identidad y el vínculo de las familias con la historia”, añadió.

Desde su reapertura, la Casa Hacienda Laredo viene siendo escenario de importantes actividades culturales de la región, como el Festival de Cine de Trujillo, los Jueves Turísticos organizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo, la presentación del Proyecto Zayed del COAR La Libertad, exposiciones artísticas y pictóricas como la del acuarelista laredino Erasmo Sotero y diversas visitas de colegios e instituciones educativas del distrito y de Trujillo.

Uno de los eventos más recientes fue una velada cultural realizada en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, en el marco de las celebraciones navideñas. La actividad congregó a familias del distrito en una noche marcada por la presentación del Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica y de la Compañía de Ballet de Trujillo, cuyas interpretaciones emocionaron al público y evocaron el verdadero espíritu de la Navidad teniendo como fondo la majestuosidad de la casa hacienda y torre del reloj.

Durante la jornada, la casona se llenó de luz, música y emoción. Los asistentes destacaron la importancia de contar con espacios culturales accesibles que promuevan la convivencia, el arte y la transmisión de tradiciones a las nuevas generaciones.