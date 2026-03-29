El responsable político regional de Alianza Para el Progreso en La Libertad, Martín Namay Valderrama, anunció que este lunes César Acuña Peralta, candidato a la presidencia, encabezará una caravana que recorrerá seis distritos de la provincia de Trujillo.
La actividad iniciará a las 8:30 de la mañana en la Plaza de Armas de El Milagro, en Huanchaco. Luego, recorrerán La Esperanza, Florencia de Mora, Alto Trujillo, El Porvenir y Laredo.
Namay agregó que a las 12:30 del mediodía, Acuña Peralta se reunirá con líderes vecinales de La Esperanza y Huanchaco. También estarán presenten precandidatos a las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.
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