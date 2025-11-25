Más de 400 alumnos de la provincia de Santiago de Chuco mejorarán su aprendizaje y calidad educativa gracias a entrega de 48 computadoras, impresoras, y demás equipos tecnológicos.

La entrega de los modernos equipos multimedia estuvo a cargo del alcalde provincial de Santiago de Chuco, Víctor Luján Chero, quien resaltó que alumnos de las instituciones educativas I.E. N° 80051 del Centro Poblado Huaran Uninambal Alto, I.E. N° 80575 José María Arguedas en el centro poblado Monchugo, I.E. N° 80537 Alfred Nobel en el centro poblado La Victoria, distrito de Cachicadán, y la I.E. N°80522 Antonio Robles Tiburcio del distrito de Santiago de Chuco, son quienes se beneficiarán con el equipamiento de sus centros de cómputo.

Este proyecto educativo demandó una inversión de 184 mil 960 soles, cuyo financiamiento proviene de las regalías que administra la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, de la cual Provincia de Santiago de Chuco forma parte.

“Esta inversión marca un gran paso hacia una educación moderna, inclusiva y de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes de Santiago de Chuco, quienes tendrán un aprendizaje más activo y acorde a nuestros tiempos, donde es fundamental manejar la tecnología”, afirmó el burgomaestre Víctor Luján Chero.