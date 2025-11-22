La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) hizo la entrega de dos nuevas estaciones comunitarias de videovigilancia, que se ubican en las urbanizaciones La Esmeralda y El Galeno.

Con esta infraestructura, ya suman seis las estaciones de videovigilancia, lo que permite fortalecer la seguridad ciudadana y que convierte a Trujillo, en la única ciudad de norte que tiene centrales de videocámaras de manera descentralizada en los diferentes territorios vecinales.

Las nuevas centrales de videovigilancia permitirán la interconexión de más de 40 cámaras; tanto de vecinos como del municipio, para monitorear y responder de inmediato ante cualquier situación sospechosa de personas que merodean por los vecindarios.

Esta estrategia municipal, también ha permitió habilitar grupos de WhatsApp para que los vecinos puedan reportar cualquier incidente en tiempo real, convirtiéndose en los ojos y oídos de los operadores de las cámaras y sean protagonistas activos de la protección de su comunidad.