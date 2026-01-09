La Municipalidad Distrital de El Porvenir inauguró las obras de mejoramiento de las calles Francisco de Zela, ubicada en el sector El Mirador III Etapa, y Ramiro Arellano, en los tramos Riva Agüero y Sánchez Carrión, trabajos que demandaron una inversión total de S/ 915,031.43, beneficiando directamente a miles de vecinos porvenireños.

Las intervenciones comprendieron la reparación de pistas, construcción de sardineles de concreto, parchado y recapeo asfáltico, así como la implementación de señalización vertical, contribuyendo a mejorar la transitabilidad y seguridad vial. La inversión destinada a la calle Ramiro Arellano ascendió a S/ 328,979.99, mientras que en la calle Francisco de Zela se invirtió S/ 586,051.44.

Durante su intervención, la autoridad edil Juan Carranza Ventura destacó el trabajo articulado con los dirigentes vecinales, resaltando que la coordinación permanente permite transparentar la gestión municipal y atender de manera eficiente las necesidades de cada sector. Asimismo, exhortó a los vecinos a continuar trabajando de manera conjunta, dejando de lado las diferencias, en favor del desarrollo del distrito.