La provincia de Julcán continúa fortaleciendo su sistema de atención en salud con la inauguración del mantenimiento y adecuación de la UPSS Emergencia del Hospital Provincial de Julcán II-1, así como con la entrega de siete ambulancias completamente equipadas, destinadas a mejorar la atención oportuna de emergencias en zonas rurales y de difícil acceso.

La intervención en el servicio de emergencia demandó una inversión de S/ 493,600.00, orientada a optimizar la infraestructura, mejorar la distribución de los ambientes y garantizar condiciones seguras para los pacientes y el personal de salud.

Durante la actividad, la gobernadora regional de La Libertad, Joana del Rosario Cabrera Pimentel, anunció importantes proyectos para la provincia. “Julcán contará con un nuevo hospital que se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y en convenio con el Ministerio de Salud. Asimismo, para el 2026 se habilitarán 2,400 nuevas plazas para personal de salud y se incorporarán más ambulancias”, afirmó.

El Hospital Provincial de Julcán cuenta ahora con ambientes renovados como triaje, tópicos especializados de medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía, salas de observación, unidad de vigilancia intensiva, estación de enfermería y sala de espera, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención de emergencias en beneficio de la población.

Asimismo, como parte del shock de 40 ambulancias adquiridas por optimización durante el año 2025, la Gerencia Regional de Salud La Libertad entregó siete ambulancias rurales tipo II a la Red Integrada de Salud Julcán, con una inversión de S/ 3,326,400.00. Las unidades cuentan con equipamiento esencial como monitor desfibrilador portátil, aspirador de secreciones, camilla telescópica, silla de ruedas y tensiómetros para atención de adultos y niños.

Las ambulancias serán distribuidas en establecimientos de salud de los distritos de Julcán, Carabamba y Calamarca, fortaleciendo el sistema de referencia y contrarreferencia, y reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias.