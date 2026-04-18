Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la movilidad de las personas con discapacidad, se realizó la entrega de 30 sillas de ruedas eléctricas a beneficiarios del distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.

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Este proyecto, denominado “Adquisición de equipos para el Centro de Acogida para Personas con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión”, demandó una inversión de S/ 135,000 y fue financiado con recursos provenientes de las regalías administradas por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

Durante la ceremonia participaron representantes del Fondo Social Alto Chicama, autoridades locales, personal de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), así como los beneficiarios y sus familias. Los beneficiarios son personas con discapacidad severa que presentan dificultades para movilizarse, y cuya atención está a cargo de la OMAPED de la comuna provincial.

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