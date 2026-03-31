El Gobierno Regional de La Libertad anunció la adquisición de 65 tractores que serán entregados a agricultores de siete provincias de la sierra liberteña, como parte de una estrategia integral para fortalecer la agricultura familiar y dinamizar las cadenas productivas de papa, granos andinos y palta.

El proceso de convocatoria ya se encuentra en marcha, con la buena pro prevista para el 15 de abril. De no presentarse observaciones, la entrega de la maquinaria se realizará entre julio y agosto, bajo la modalidad de cesión en uso y en articulación con las agencias agrarias, asegurando su adecuado aprovechamiento en beneficio directo de los productores.

Esta intervención beneficiará a más de 1,800 familias de las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Bolívar, Pataz, Julcán y Gran Chimú, quienes verán fortalecidas sus capacidades productivas, incrementando sus niveles de rendimiento y mejorando sus ingresos.

Los proyectos productivos contemplan tres componentes clave: asistencia técnica especializada, mediante profesionales que brindarán capacitación directa en campo; entrega de paquetes tecnológicos, que incluyen semillas mejoradas, fertilizantes y abonos orgánicos; y equipamiento con maquinaria agrícola, facilitando las labores en las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA).