Se inició la construcción del local para la I.E. N.° 80337 “Vicente Eduardo Vega Loyola”, en el centro poblado de Mullamanday (Carabamba). Esta obra tiene un plazo de 10 meses, con una inversión superior a los 15 millones de soles, lo que incluye su equipamiento.

“Estamos dando otro paso firme hacia una educación digna y de calidad, beneficiando directamente a nuestros estudiantes y fortaleciendo el futuro de Carabamba. Invertir en educación es invertir en desarrollo”, dijo Percy Blas, alcalde del distrito de Carabamba, al colocar la primera piedra.

El Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la Institución Educativa N.° 80337 de Mullamanday, cubre una necesidad de muchos años, ayudando a reducir la brecha del sector en el distrito, donde la infraestructura del servicio educativo es antigua y está en pésimo estado de conservación.

Para empezar a hacer realidad esta importante obra el alcalde suscribió el año pasado un convenio con la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García Díaz, asegurando así el financiamiento para el local del mencionado colegio.