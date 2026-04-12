El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Trujillo, Justo Vera Paredes, llegó hasta las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) para supervisar la instalación de las mesas de sufragio.

“Todas las mesas de sufragio que se han dispuesto en este ámbito de competencia del Jurado Electoral de Trujillo se han instalado al 100%”, indicó Vera Paredes. Asimismo, dijo que a las 10 de la mañana se instaló la última mesa.

También se conoció que se han desplegado 856 fiscalizadores para las Elecciones Generales 2026.

“En Trujillo está las elecciones normales”, apuntó el responsable del JEE Trujillo.