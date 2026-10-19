Todo concejo municipal está obligado por ley a aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización dentro del primer trimestre de cada año y registrarlo ante la Contraloría General de la República.

Es más, los concejales tienen que rendir cuentas sobre el buen uso de los recursos económicos que se les asignó para cumplir con su labor de control y vigilancia a la gestión de turno. Sin embargo, hay regidores de municipalidades distritales dentro de la provincia de Trujillo que tendrán problemas para cumplir con este compromiso, pues no han invertido ni un solo sol de ese dinero.

AL DETALLE

De acuerdo al Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el caso más resaltante lo protagonizan los regidores de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, pues a inicios de este año se les asignó para su labor de supervisión y control un presupuesto de S/ 156, 742, pero a un poco más de dos meses de terminar la gestión no han gastado absolutamente nada. Su avance es 0%.

En una línea parecida se encuentran los regidores de la Municipalidad Distrital de Moche, pues de los S/ 124,043 que tienen disponible para invertirlo en reforzar su trabajo de fiscalización, solo han gastado S/ 11,600. Esto significa que su nivel de ejecución apenas alcanza el 9%.

Como si se hubiera puesto de acuerdo, sus colegas de la comuna de Salaverry caminan por la misma senda. En este caso los concejales tienen a su disposición un total de S/ 150,000, pero hasta ayer solo habían invertido S/ 12,000. Su avance es del 8%.

ACELEREN

Quienes también están con la necesidad de acelerar el uso de estos recursos son los concejales de la comuna de Florencia de Mora, pues tienen disponible S/ 43,370, pero a lo largo de estos meses solo han devengado S/ 5,000, lo que equivale a un avance del 11%.

En la comuna de Simbal se evidencia cierto interés en usar estos recursos, pero los concejales tendrían que acelerar para poder invertir ese dinero. En efecto, de los S/ 27,279 han ejecutado S/ 9,000, lo que equivale al 33%.

Lo mismo ocurre en la Municipalidad Distrital de Poroto, pues los regidores cuentan con S/ 26, 192, y ya gastaron S/ 12,000. Su avance es del 45%.

ALGO MEJOR

Pero no todo es negativo, pues hay regidores que sí han cumplido con su rol de fiscalización y han hecho un mejor uso de esos recursos, como es el caso del Concejo de Huanchaco. Los concejales han usado S/ 104, 000 de los S/ 141, 738 que tienen disponible. Su nivel de ejecución es del 73%.

En la comuna de La Esperanza se cuenta con un presupuesto de S/ 271,019, y ya han ejecutado S/ 148,512. Su avance es del 54%.

En tanto, en la Municipalidad Distrital de Laredo los regidores ya usaron S/ 153, 659 de los S/ 159, 659. Su inversión alcanza el 96%.

Mientras que en la comuna de Víctor Larco Herrera los concejales ya han usado S/ 192,850 de los S/ 294,142. Su ejecución es del 65%.

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