La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, acudió esta mañana hasta la Institución Educativa 80820 Víctor Larco y así cumplir con emitir su voto en las Elecciones Generales 2026.

La autoridad regional se refirió al tema de la seguridad ciudadana y resaltó el apoyo logístico que brindan a la Policía Nacional del Perú (PNP). “Estamos haciendo lo que nos corresponde en ayudar en tema de logística para la Policía Nacional”, dijo en Sol TV Noticias.

También espera que el nuevo presidente de la República priorice la incrementación de efectivos policiales en la región La Libertad. “Espero que convoque a los gobernadores, porque nosotros somos aliados y llevamos la voz de nuestras regiones”, acotó.

Asimismo, dijo que esperará en familia los resultados de la contienda electoral y así conocer al nuevo mandatario.