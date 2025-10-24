Total respaldo. Joana Cabrera Pimentel, gobernadora de la región La Libertad, informó ayer que ha decidido ratificar en el cargo de gerente general Martín Namay Valderrama.

“Lo estoy ratificando en el puesto por el compromiso que está poniendo y la labor que está realizando. Llevar las riendas de un gobierno regional no es un trabajo simple, es muy complicado. Se ha hecho la evaluación respectiva, así que al señor gerente (Martín Namay) se le está ratificando la confianza”, manifestó Joana Cabrera.

Cuando se le preguntó si Martín Namay continuaría el próximo año, la gobernadora evitó responder.

JUNTOS

Joana Cabrera ofreció estas declaraciones durante una ceremonia por el inicio de la ejecución de la obra de reconstrucción de la institución educativa San Judas Tadeo, en el centro poblado de Las Delicias, en el distrito de Moche. La gobernadora no solo estaba junto a Martín Namay, sino que también la acompañaba el vicegobernador, Ever Cadenillas Coronel.

En ese lugar la gobernadora anunció que pronto se entregarán 5,000 laptops a los maestros de la región. “Además, en 2026 se instalarán aulas inteligentes en las instituciones educativas de La Libertad. La tecnología es la herramienta que nos ayudará a conquistar el mundo”, enfatizó.

REACCIONES

Enterado de la ratificación en el cargo de Martín Namay, el consejero por Trujillo Robert De La Cruz calificó la decisión de Joana Cabrera como “errada”, pues, desde su punto de vista, lo que urge en esta gestión es una oxigenación para empezar a cumplir las metas.

“Para mí es una vergüenza esa ratificación porque si les preguntas a los liberteños si están de acuerdo con esa decisión, te dirán que no. La señora vicegobernadora está empezando mal, porque esta administración necesita refresco y gente capaz con ideas y liderazgo”, expresó.

PIDE CAMIBIOS

Por su parte, la consejera por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto, mencionó que también deberían retirarle la confianza al gerente de Educación, Martín Camacho Paz; al titular de Salud, Aníbal Morillo Arqueros; y al gerente del Ambiente, Frank Sánchez Romero.

“No no han mostrado ser capaces de sacar adelante sus respectivas gestiones”, acotó.