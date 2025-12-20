Tres personas heridas dejó el choque frontal entre un automóvil y un tráiler la mañana de este sábado 20 de diciembre en la carretera Panamericana Norte, a la altura del sector Huáscar, en la provincia de Pacasmayo.

Debido al fuerte impacto, los ocupantes de la unidad vehicular de placa de rodaje H2V-317 llevaron la peor parte. Dos mujeres terminaron con algunas heridas y golpes.

Mientras tanto, el chofer terminó atrapado entre los fierros, los integrantes de la Compañía de Bomberos “Salvadora Pacasmayo” N°23 lo auxiliaron y en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) lo trasladaron hasta el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional también llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso y determinar las responsabilidades.