La Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad informó que en el Hospital Provincial de Tayabamba, en la provincia de Pataz, en lo que va del año se han realizado más de 30 intervenciones quirúrgicas exitosas, lo que refleja el fortalecimiento progresivo de su capacidad resolutiva.

Entre las intervenciones realizadas destacan 𝐜𝐞𝐬𝐚́𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬, 𝐚𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞𝐜𝐭𝐨𝐦𝐢́𝐚𝐬, 𝐡𝐞𝐫𝐧𝐢𝐨𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢́𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐮𝐦𝐛𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 (𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬), 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐦𝐢́𝐚𝐬, así como la 𝐞𝐱𝐭𝐢𝐫𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐩𝐨𝐦𝐚𝐬, 𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞́𝐫𝐦𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐠𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, procedimientos que han sido ejecutados tanto en contextos de emergencia como de manera electiva, garantizando resultados favorables para los pacientes.

Este importante avance que lidera la Gerencia Regional de Salud, a través de la 𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 (𝐑𝐈𝐒) 𝐏𝐚𝐭𝐚𝐳, evidencia no solo la capacidad técnica del hospital, sino también el trabajo articulado del equipo médico multidisciplinario, que 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚, reduciendo la necesidad de referencias a otros establecimientos y acercando servicios quirúrgicos de calidad a la población.

Por su parte el gerente regional de Salud Gerardo Florián Gómez, destaca este importante avance en la salud de la provincia de Pataz.

“Realizar más de 30 cirugías exitosas en lo que va del año en Tayabamba es una muestra clara de que el hospital provincial ha recuperado su capacidad resolutiva. Nuestra meta es que ningún liberteño tenga que viajar 15 o 20 horas para una operación que podemos resolver con calidad y seguridad en su propia provincia”, precisó.