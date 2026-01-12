El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, mostró su preocupación por el retraso en los trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento en el río Moche, que ya debieron culminarse, pero por un tema presupuestal del Ejecutivo fueron paralizados el año pasado.

Después de reunirse con la plataforma provincial de Defensa Civil, las autoridades se trasladaron hasta el río Moche para verificar el reinicio de los trabajos. Acompañó en esta visita la gobernadora regional Joana Cabrera.

Durante el recorrido se identificaron 36 puntos críticos que necesitan ser intervenidos urgentemente. Ellos se ubican en Santa Rosa, Puente Moche, La Barranca, entre otros.

OBRAS

El burgomaestre Mario Reyna confirmó que desde ayer las obras en este lugar se retomaron. Recordó que los trabajos permitirán derivar las aguas de las quebradas al río, por lo que se debe tener el cauce limpio, descolmatado y encauzado.

“Dios quiera que se logre terminar oportunamente el encauzamiento y que se eviten desbordes. Haremos el seguimiento para que esto no se vuelva a paralizar y para que la roca volteada o enrocado que se ponga garantice el flujo del caudal cuando sean derivadas las aguas de las quebradas al río”, agregó.

La autoridad lamentó que en el decreto N° 03-2026-PCM de emergencia por lluvias no se incluyera a Trujillo, Moche y Víctor Larco, para que las autoridades puedan realizar inversiones preventivas ante el incremento inusitado del caudal.

“Aún están en proceso de ejecución algunas obras definitivas y preocupa que no se terminen. No vaya a ser que Trujillo y distritos sean afectados al no ejecutarse trabajos de prevención”, enfatizó.

También mostró su preocupación por una mayor concentración del flujo de aguas en el cauce del río Moche, cuando se tenga que desviar el líquido proveniente de las quebradas.