El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y su Unidad de Promoción y Participación Ciudadana, desarrolla el XVIII Taller de Verano “El Saber del Barro”, edición 2026, dirigido a niñas, niños y adolescentes del entorno del Sitio Arqueológico Chan Chan, como parte de sus acciones de educación patrimonial y participación ciudadana.

Esta iniciativa cultural busca, mediante diversos talleres formativos, fortalecer la identidad y fomentar una conciencia orientada a la conservación participativa del Sitio Arqueológico Chan Chan, uno de los más importantes legados de la cultura Chimú.

La propuesta formativa comprende talleres de vidrio pintado, cerámica y mate pintado con iconografía Chimú. Además, se realizará el taller de dibujo y pintura Chimú, así como el espacio de pequeños arqueólogos y conservadores, donde los participantes conocerán, de forma lúdica y didáctica, los principios básicos de la arqueología y la conservación del patrimonio cultural.

El XVIII Taller de Verano está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 7 a 17 años, provenientes de las zonas aledañas a Chan Chan, así como a hijos de los trabajadores del complejo. En total, 250 participantes accederán de manera gratuita a esta experiencia educativa, que se desarrollará del lunes 19 de enero al miércoles 18 de febrero de 2026, con sesiones presenciales dos veces por semana.

Las actividades se realizarán en diversos espacios del entorno de Chan Chan, como los centros poblados de El Trópico, Villa del Mar y Huanchaquito; el Museo de Sitio Chan Chan, en Huanchaco; la Huaca Arco Iris, en el distrito de La Esperanza; y la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, contribuyendo a la descentralización de la oferta cultural y al acceso equitativo de la comunidad.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de enero. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico vvallejo@ddclalibertad.gob.pe o en el Museo de Sitio de Chan Chan, en la avenida Chan Chan S/N - Huanchaco.