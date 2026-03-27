Hoy, a las 9 de la mañana, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), será inaugurada la “Exposición Itinerante Caminos del Papa León XIV”.
Este evento tiene como objetivo resaltar la vida pastoral del actual sumo pontífice en el norte del país y es impulsado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la subgerencia de Turismo y Cultura y en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Esta exposición itinerante ya se ha presentado en Arequipa, Lima, Tarapoto y ahora le corresponde a Trujillo.
David Cárdenas, subgerente de Turismo de la comuna de Chiclayo, comentó que en la “Exposición Itinerante Caminos del Papa León XIV” se podrán ver fotos inéditas del sumo pontífice durante el tiempo que vivió en Lambayeque.
“También hemos traído unos visores de realidad aumentada, para que todos aquellos que vayan puedan ver en tiempo real cómo son las iglesias y todos los atractivos que comprende la Ruta del Papa en la región Lambayeque”, explicó.
LE PUEDE INTERESAR
- Aldo Carlos no explica cómo financiará candidatura al Gobierno Regional La Libertad
- La Libertad: Esta gestión no acabará hospitales ofrecidos por César Acuña
- La Libertad: Jurado Nacional de Elecciones deja fuera de carrera electoral a 10 candidatos
- La Libertad: Magaly Ruiz, Roberto Kamiche y Diego Bazán vulneraron norma electoral
- El JEE de Trujillo investiga a gobernadora y a cinco alcaldes
- Gerente general de la comuna de Trujillo en la mira por firmar como alcalde encargado
- La Libertad: Denuncian que locadores contratados en Chavimochic apoyan campaña de APP
- La Libertad: Dos alcaldes habrían vulnerado principio de neutralidad