Hoy, a las 9 de la mañana, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), será inaugurada la “Exposición Itinerante Caminos del Papa León XIV”.

VER MÁS: La habitación del papa León XIV en Trujillo

Este evento tiene como objetivo resaltar la vida pastoral del actual sumo pontífice en el norte del país y es impulsado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la subgerencia de Turismo y Cultura y en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Esta exposición itinerante ya se ha presentado en Arequipa, Lima, Tarapoto y ahora le corresponde a Trujillo.

David Cárdenas, subgerente de Turismo de la comuna de Chiclayo, comentó que en la “Exposición Itinerante Caminos del Papa León XIV” se podrán ver fotos inéditas del sumo pontífice durante el tiempo que vivió en Lambayeque.

“También hemos traído unos visores de realidad aumentada, para que todos aquellos que vayan puedan ver en tiempo real cómo son las iglesias y todos los atractivos que comprende la Ruta del Papa en la región Lambayeque”, explicó.