La Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo inauguró el Año Jubilar Arquidiocesano por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, pastor, misionero y padre espiritual de la Iglesia en el Perú. Con ello, la Arquidiócesis pasó del lema “Peregrinos de esperanza” a “Peregrinos de amor con Santo Toribio peregrino”.

El Jubileo arquidiocesano se inició con la santa misa durante la cual el párroco Pbro. Adolfo Guevara detalló que el Año Jubilar irá del 11 de enero al 6 de diciembre de 2026

En el documento también se establece que en las plegarias eucarísticas, en el momento de las intercesiones, se incluya durante el año jubilar el nombre de este santo español (también es patrono de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo y del Episcopado latinoamericano) que se caracterizó por ser cercano al pueblo, defensor de los pobres y fiel al Evangelio.

La Sagrada Eucaristía fue presidida por Mons. Alfredo Vizcarra Mori, S. J., Arzobispo de Trujillo, y concelebrada por Mons. Francisco Castro, Obispo Auxiliar, y algunos sacerdotes de la Arquidiócesis en la Basílica Catedral en la ciudad de Trujillo.

“Dios entra en nuestras oscuridades para conducirnos a la luz. Este año estamos invitados a dejar entrar la luz del amor para disipar nuestras tinieblas actuando con verdad, justicia y misericordia”, predicó monseñor Alfredo en su homilía pronunciada en el día de la Fiesta del Bautismo del Señor.