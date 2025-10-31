Por primera vez en La Libertad, el concurso Miss Perú Mini, reconocido a nivel nacional como la plataforma de proyección y empoderamiento infantil más importante, abre sus inscripciones para elegir a las pequeñas representantes de la región rumbo al Miss Perú Mini La Libertad 2026.

El certamen Miss Perú Mini es un certamen de belleza infantil organizado por la organización Miss Perú bajo el liderazgo de Jessica Newton, tiene como propósito fomentar en las niñas la confianza, el liderazgo y la expresión personal desde temprana edad, brindándoles una experiencia formativa y enriquecedora. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre del presente año.

“La belleza no tiene límite de edad, por ello estamos convencidos de que con este tipo de certámenes impulsamos en las niñas el desarrollo personal, la seguridad al caminar y expresarse, y abrimos desde pequeñas, muchas puertas para un futuro prometedor”, manifestó Magaly Venegas, directora regional del Miss Perú La Libertad.

Requisitos

Para participar en el Miss Perú Mini La Libertad 2026, las niñas deberán tener entre 5 y 9 años en la categoría Mini o entre 10 y 13 años en la categoría Pre Teen. Además, deben ser liberteñas, residir en La Libertad o contar con algún nexo con la región, y demostrar ser talentosas, competitivas y expresivas.

Los padres de familia o apoderados interesados en ver participar a sus pequeñas, deben enviar los nombres completos de la niña, su edad, redes sociales (si las hubiera) y lugar de residencia. El apoderado deberá incluir su nombre completo, número de contacto y redes sociales para coordinar el casting oficial.