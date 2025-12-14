Una oportunidad de cambio. Con el objetivo de fomentar la reintegración social y ofrecer nuevas oportunidades laborales a personas que han delinquido y cumplido condena, la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) lanzó un innovador curso de elaboración de panetones artesanales.

Esta iniciativa está dirigida a individuos que han sido sentenciados por diversos delitos y que ahora se encuentran en proceso de resocialización para tener una segunda oportunidad, para que no les señalen con el dedo, sino darles una alternativa para que puedan trabajar o convertirse en pequeños emprendedores.

“Estamos comprometidos con ofrecer segundas oportunidades a las personas que se equivocaron en algún momento de sus vidas. Creemos que este curso no solo enseña una habilidad valiosa, sino que también fomenta la confianza en sí mismos y la esperanza para un futuro mejor”, comentó el jefe del Establecimiento del Medio Libre Inpe - Trujillo, Carmelo Vasquez Ávila.

Señaló que el curso busca proporcionar a los participantes habilidades prácticas en la elaboración de panetones, permitiéndoles desarrollar una nueva fuente de ingreso y reintegrarse de manera positiva a la sociedad.

El Taller se inauguró el fin de semana, con la presencia de la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez.