Un joven de 19 años que estaría implicado en la participación del atentado con explosivos que destruyó una vivienda de tres pisos, situado en la cuadra 8 de la avenida Perú, y que afectó 90 hogares de la zona, fue intervenido la noche del lunes en el distrito de El Porvenir. Como se conoce, el atentado ocurrió la noche del jueves 14 de agosto de 2025, a unos metros del Centro Histórico de Trujillo.

La intervención estuvo a cargo de los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, en cumplimiento de una resolución judicial emitido por el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

OPERATIVO

Los detectives de la Sección de Investigaciones Especiales de la Divincri llegaron hasta una vivienda del sector Miguel Grau, en el distrito zapatero, donde realizaron el allanamiento y lograron detener a José Orlando Llajaruna Osorio, de 19 años, alias “José”, que de acuerdo a las investigaciones, sería el propietario de la camioneta en la que se habría realizado el traslado de los cartuchos de dinamita que luego fueron detonados en la vivienda de los padres de Sergio Bolaños Sarmiento, que fue asesinado en noviembre del año pasado en la ciudad de Lima.

Además, el mismo vehículo habría ayudado a la fuga de los autores materiales de este ataque terrorista. De acuerdo a la Policía, se trata de un Kia Sorento de placa de rodaje F0J-308, fue plenamente identificado a través del registro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia del lugar. Esta unidad vehicular fue usada como medio logístico en el atentado.

La Policía detalló que se incautaron documentos y otros elementos considerados relevantes para fortalecer la investigación.

SE PRONUNCIA

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, destacó que esta captura es resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, análisis forense y articulación operativa.

“No daremos tregua a quienes siembran el terror. Cada evidencia, cada imagen, cada dato ha sido clave para llegar a esta captura. Seguimos avanzando con firmeza”, señaló el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad.