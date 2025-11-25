Tras detectarse la venta informal de material pirotécnico en los alrededores del Mercado Zonal Palermo, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, ejecutó un operativo para intervenir a los comerciantes informales y decomisarles sus mercaderías.

La redada se centró en los puestos que se ubican en la avenida José María Eguren, en coordinación con Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional y Unidad de Control de Comercio Ambulatorio e Informal (UCAI).

Durante el operativo se decomisó una importante cantidad de pirotécnicos, los cuales eran comercializados sin autorización y sin cumplir con las medidas de seguridad pertinentes, lo que representaba un grave riesgo para la ciudadanía.

Además, ante la proximidad de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, la municipalidad de Trujillo anunció que intensificará los operativos en diversos puntos de la ciudad para evitar la venta y uso indiscriminado de materiales pirotécnicos ilegales.