La Municipalidad Provincial de Pataz (MPP) inició la construcción de la institución educativa Ricardo Palma, ubicada en el anexo de Huarichaca, en el distrito de Tayabamba. La obra, valorizada en más de 12 millones de soles, beneficiará a más de 300 estudiantes.
El acto simbólico de colocación de la primera piedra se realizó con la presencia de los representantes del concejo municipal y de la comunidad.
La comunidad educativa contará con ambientes amplios, seguros y adecuados para el desarrollo de sus clases. De esta manera, quedará atrás la realidad de estudiar en espacios improvisados, inseguros e inadecuados.
LE PUEDE INTERESAR
- Paralizan obra en vía Trujillo-Huanchaco
- Jurado advierte nueva infracción electoral de gobernador de La Libertad, César Acuña
- Sentencia acabaría con sueño presidencial de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández
- Jurado concluye que César Acuña vulneró neutralidad
- Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad: “El toque de queda no va a funcionar”
- La Libertad suma 86 obras paralizadas
- Alcalde de Pataz da ultimátum a gobernador de La Libertad, César Acuña
- Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Congresistas promueven leyes sin importancia”