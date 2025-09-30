La Municipalidad Provincial de Pataz (MPP) inició la construcción de la institución educativa Ricardo Palma, ubicada en el anexo de Huarichaca, en el distrito de Tayabamba. La obra, valorizada en más de 12 millones de soles, beneficiará a más de 300 estudiantes.

El acto simbólico de colocación de la primera piedra se realizó con la presencia de los representantes del concejo municipal y de la comunidad.

La comunidad educativa contará con ambientes amplios, seguros y adecuados para el desarrollo de sus clases. De esta manera, quedará atrás la realidad de estudiar en espacios improvisados, inseguros e inadecuados.