Un joven de 25 años resultó herido tras el despiste de su motocicleta cuando se encontraba en la intersección de la carretera Industrial y la avenida Ricardo Palma, en la urbanización Semi Rústica El Bosque, en Trujillo.
El lesionado que ha sido identificado como Cristian Alexander Cotrina Marcelo, habría perdido el control de su vehículo de placa de rodaje 7200-7P y terminó a un costado de la vía. El personal de serenazgo de Trujillo lo auxilió y lo trasladó hasta una clínica local para que reciba la atención médica respectiva.
La moto lineal fue trasladada hasta la comisaría La Noria para las diligencias necesarias.
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