El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) admitió a trámite la solicitud de inscripción del exvicepresidente regional de La Libertad Víctor León Álvarez, quien buscará llegar a la Cámara de Senadores con Renovación Popular en las elecciones de abril de 2026.

La Resolución N° 01172-2025-JEE-TRU/JNE fue emitida el 31 de diciembre del año pasado. “Esta decisión se da tras haber subsanado satisfactoriamente las observaciones administrativas, acreditando con total transparencia la documentación laboral requerida ante el ente electoral. Esto demuestra que cuando se actúa con la verdad, esta siempre sale a la luz”, indicaron en el partido liderado por Rafael López Aliaga.

La candidatura de León entró en dudas luego de que el Jurado no admitiera la misma por observaciones en la documentación presentada. “No estamos aquí por ambiciones personales, sino impulsados por un propósito mayor: ser la voz de La Libertad, defender a la familia y luchar incansablemente por devolver la seguridad que nuestros ciudadanos reclaman”, añadieron.