El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) declaró admisible la candidatura del exfiscal Alfredo Galindo Peralta para la Cámara de Diputados del Congreso de la República. El abogado postulará con el número 1 por la Alianza Unidad Nacional en la región La Libertad.

El también exdecano del Colegio de Periodistas de La Libertad aceptó la invitación realizada directamente en Trujillo por el candidato presidencial Roberto Chiabra León.

Galindo ha complementado su formación académica con estudios de maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, así como en Derecho Administrativo y Constitucional.

También cuenta con cursos de posgrado en docencia universitaria, relaciones públicas y responsabilidad social.