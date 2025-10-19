Dos atentados con aparatos explosivos pusieron en alerta la noche del viernes a la población de la provincia de Chepén. Extorsionadores llegaron hasta los exteriores del Estadio Juan Noriega Salazar e hicieron detonar una carga explosiva en la puerta principal; mientras tanto, en pleno centro de la localidad, atacaron un conocido restaurante.

EN LA MIRA

Hasta la prolongación Guadalupe llegaron dos desconocidos que dejaron un cartucho de dinamita en la puerta principal del estadio municipal

Este ataque ocurrió a las 7:27 de la noche y, según las primeras investigaciones, una banda de extorsionadores buscaría amedrentar a los encargados de la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del servicio deportivo de competencia en Estadio de Chepén ‘Juan Noriega Salazar”, que tiene una inversión de 24 millones de soles.

En el preciso momento de la explosión, que causó algunos daños materiales, y de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de un vecino, dos personas que pasaban por el lugar en una moto y un automóvil salieron ilesas y solo se llevaron tremendo susto por el fuerte sonido.

Hasta el lugar se desplazó personal de serenazgo y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chepén para atender la emergencia. Asimismo, los detectives informaron que encontraron una bolsa negra y al interior un manuscrito.

Este atentado se cuando maquinaria ya se encuentra instalada en el estadio de la mencionada localidad para el inicio de la obra.

Este moderno estadio tendrá tres tribunas (occidente, oriente y norte), con una capacidad para más de 8 mil espectadores. También tendrá césped natural, pista atlética, iluminación y sistema de drenaje.

SIEMBRAN TERROR

El segundo atentado ocurrió a las 9:40 de la noche, en los exteriores del restaurante “Los Patos”, en el sector La Cuchilla, a la altura de la Plazuela Bolognesi.

En ese lugar, malhechores llegaron a bordo de una moto lineal y arrojaron la carga explosiva que destrozó parte de la puerta de madera y los vidrios de la parte superior. Además, generó pánico entre los vecinos de la zona.

Según el reporte de serenazgo de la localidad, todo apuntaría a que este caso estaría relacionado con un tema de extorsión.