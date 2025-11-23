El Gobierno Regional de La Libertad anunció que la quincena de diciembre se lanzará la convocatoria para la construcción de la nueva infraestructura del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Víctor Raúl Haya de la Torre”, ubicado en Santiago de Chuco.

La obra, que beneficiará a 2 mil estudiantes, tendrá un plazo de ejecución de 360 días calendario y requerirá una inversión superior a S/ 25 millones.

El proceso contempla dos meses de licitación pública y un mes adicional para la firma del contrato. Si las etapas avanzan según lo programado, la colocación de la primera piedra sería en abril de 2026.

“Este instituto será una realidad. Estamos priorizando el proyecto y apostando por infraestructura moderna. Queremos un sistema educativo que abra oportunidades a nuestros jóvenes”, señaló Joana Cabrera, gobernadora regional de La Libertad.