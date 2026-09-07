Nuevas imágenes de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la ruta que habría seguido la organización criminal “Los Pulpos” tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas, ocurrido en Trujillo.

Los videos difundidos por el programa Panorama muestran una camioneta blanca polarizada que trasladaba a la víctima, escoltada por otros vehículos durante la madrugada del 30 de agosto.

Según los investigadores, el convoy realizó diversas maniobras para evitar ser detectado por las autoridades . Posteriormente, los delincuentes habrían cambiado de vehículo y abandonado los uniformes policiales utilizados durante el ataque.

En la zona de Cortijo Bajo y el cañaveral de Víctor Larco Herrera, la Policía encontró chalecos y prendas policiales, cascos, esposas, portaplacas y un documento de identidad del empresario.

La investigación apunta a que la última etapa del secuestro ocurrió en una vivienda de la urbanización San Isidro , donde la Policía identificó un presunto búnker utilizado para mantener cautivas a las víctimas, según io cuenta el dominical.

El inmueble contaba con un sótano acondicionado y balones de oxígeno. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar cómo operaba esta estructura y establecer la responsabilidad de los implicados.

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