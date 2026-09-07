Nuevas imágenes de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la ruta que habría seguido la organización criminal “Los Pulpos” tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas, ocurrido en Trujillo.
Los videos difundidos por el programa Panorama muestran una camioneta blanca polarizada que trasladaba a la víctima, escoltada por otros vehículos durante la madrugada del 30 de agosto.
Según los investigadores, el convoy realizó diversas maniobras para evitar ser detectado por las autoridades. Posteriormente, los delincuentes habrían cambiado de vehículo y abandonado los uniformes policiales utilizados durante el ataque.
En la zona de Cortijo Bajo y el cañaveral de Víctor Larco Herrera, la Policía encontró chalecos y prendas policiales, cascos, esposas, portaplacas y un documento de identidad del empresario.
La investigación apunta a que la última etapa del secuestro ocurrió en una vivienda de la urbanización San Isidro, donde la Policía identificó un presunto búnker utilizado para mantener cautivas a las víctimas, según io cuenta el dominical.
El inmueble contaba con un sótano acondicionado y balones de oxígeno. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar cómo operaba esta estructura y establecer la responsabilidad de los implicados.
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