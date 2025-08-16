El abogado constitucionalista y docente universitario, Luis Zavala Espino, expresó su profunda indignación ante los recientes hechos de violencia ocurridos en la avenida Perú, donde una vivienda fue destruida por la explosión de una bomba presuntamente colocada en el marco de un enfrentamiento entre bandas criminales en la ciudad de Trujillo.

“Las autoridades han fracasado en su lucha contra la inseguridad ciudadana”, sentenció.

También indicó que los esfuerzos actuales son insuficientes y poco efectivos.

“El país no puede seguir siendo espectador de cómo el crimen avanza sin control. Los congresistas solo emiten comunicados desde sus escritorios, pero no hacen nada concreto por establecer un verdadero plan contra la delincuencia organizada”, manifestó.

Asimismo, arremetió contra los consejeros regionales, calificándolos como “un adorno” por su falta de acción.

“Exigimos que tomen cartas en el asunto. No hay una lucha frontal ni eficaz contra la inseguridad”, concluyó Zavala, exigiendo una respuesta inmediata y contundente de parte de los distintos niveles del Estado.