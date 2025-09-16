El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, cuestionó a los congresistas de la República por no impulsar leyes que sancionen drásticamente a las organizaciones criminales que siembran el terror en el país.

No legislan

El burgomaestre consideró que los parlamentarios no estarían promoviendo normas importantes a favor de la seguridad ciudadana, lo que ha originado que delincuentes se disputen el control de la ciudad y atemoricen a los trujillanos a través de ataques con explosivos y a balazos.

“Tenemos congresistas que solamente sacan leyes muy flexibles o banales, (como) el Día del Ceviche, El Día del Chicharrón, la verdad es una vergüenza. Si viene alguien del extranjero y se pone a revisar nuestras leyes, (encuentra) el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Pescador de Pota, es una estupidez, nos están matando, no hay trabajo, no hay servicios básicos en la población, queremos controlar a la criminalidad a punta de leyes banales, sin importancia, sin trascendencia. Es terrible lo que está pasando”, aseveró.

Agregó que la falta de leyes drásticas en el país originó que el crimen organizado se infiltre en instituciones como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por ello, consideró que urge “una depuración” en estas instituciones.

“Peor las cárceles, no resocializan a nadie. Yo he dicho que es un patio abierto para que siga proliferando la delincuencia”, acotó.

Seguridad

El avance de la criminalidad en la región ha originado que autoridades de Trujillo soliciten a la presidenta Dina Boluarte la instauración del toque de queda. Ante esto, el alcalde Mario Reyna reveló que el municipio ya ha oficiado a gremios empresariales y colegios profesionales para que opinen sobre la implementación de esta medida.

“Envié documentos para escuchar su opinión y puntos de vista, a ver si sale algo novedoso. Anoche (domingo) hubo otro atentado y tenemos que ponerle alto a esto reforzando lo que se haga con un toque de queda, pero me preocupa la afectación a los negocios. Escuchemos a los que saben: sociólogos, psicólogos o abogados”, señaló Mario Reyna.

La autoridad edil también criticó que no exista una política nacional contra el crimen organizado. “Lamentablemente, estamos acostumbrados a escuchar a tres gatos políticos”, precisó.