Los estudiantes de la Institución Educativa N° 80997, ubicada en el caserío Santa Cecilia, en el distrito de Usquil de la provincia de Otuzco, ya cuentan con una renovada y adecuada infraestructura educativa que contribuirá a mejorar sus condiciones de aprendizaje. La obra fue inaugurada por la Municipalidad Provincial de Otuzco.

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Más de 100 alumnos de los niveles de inicial y primaria se vieron beneficiados con esta importante inversión, que asciende a 1 millón 506 mil 673 soles, financiada con recursos provenientes de las regalías administradas por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

“La inauguración de estos ambientes educativos representa un avance significativo en el fortalecimiento de la educación rural. Estamos convencidos de que invertir en educación es apostar por el futuro de nuestras comunidades”, destacó Julio Mantilla Aguilera, alcalde provincial de Otuzco.

La ejecución del proyecto contempló la construcción de seis aulas en un módulo de dos niveles, la instalación de 51 luminarias, seis pizarras acrílicas y seis extintores, así como veredas e instalaciones eléctricas. Además, se construyó una losa deportiva de 576 m2, equipada con arcos de fulbito y postes para vóley.

Asimismo, se implementaron 264 unidades de mobiliario escolar para las aulas de nivel primaria, además de equipamiento tecnológico que incluye computadoras, impresora y proyector multimedia.