El último jueves, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad informó que una mujer resultó herida tras el colapso parcial del techo de un puesto en el mercado Indoamericano, situado en el sector Santo Dominguito, en Trujillo.

Este hecho volvió a encender las alarmas en las autoridades locales, toda vez que la estructura del techo de uno de los principales centros de abastos de la localidad como es el Mercado Central de Trujillo corre el riesgo de colapsar en cualquier momento, pues no se han hecho las reparaciones y reforzamientos correspondientes.

CLAUSURAR

Ante este contexto, Ana Vásquez Ugaz, subgerenta de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), informó ayer que están a la espera de que el Poder Judicial emita un fallo que les permita proceder con el tapiado de las puertas del Mercado Central de Trujillo con muros de concreto o con soldadura.

La funcionaria recordó que en noviembre del año pasado se denunció ante la Fiscalía a la Junta de Propietarios del centro de abastos por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, después de que optaron por reabrir las puertas del centro de abastos a pesar de que se clausuró por el peligro inminente del colapso del techo.

“Nosotros como autoridad, el 28 de noviembre de 2025, clausuramos el Mercado Central de Trujillo y les otorgamos 30 días a los comerciantes para que levanten 19 observaciones, entre ellas el cambio del techo, pero no cumplieron y a los pocos días reabrieron. Entonces intentamos soldar las puertas, tal como lo manda la norma, pero ellos se pusieron rebeldes y fue en ese momento que procedimos a realizar la denuncia ante la Fiscalía por desacato a la autoridad”, recordó Ana Vásquez.

La subgerenta de Fiscalización reveló que a la fecha ningún dirigente se ha acercado a su despacho para solicitar una nueva inspección, ya que no han hecho las mejoras que se les pidió. “Por ejemplo, se les dijo que tienen que liberar los espacios comunes en las puertas y ni siquiera eso han hecho. Ahora todo está en investigación en Fiscalía y ya será el Poder Judicial la entidad que determine si procedemos con fuerza mayor y soldamos las puertas del mercado hasta que subsanen las observaciones”, recalcó.

Ana Vásquez dijo que el tema es delicado, pues está en riesgo la vida de personas que ingresan a diario a vender y a comprar sus insumos. “Ojalá Dios quiera que no pase nada hasta que realicen las mejoras en ese techo”, acotó.

Correo trató de obtener la versión de Sixto Gutiérrez Vereau, actual presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Central de Trujillo, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Quien sí declaró fue el expresidente Fernando Reyes, quien reconoció que aún no se ha hecho el cambio del techo del Mercado Central de Trujillo, debido a que tiene que coordinarse con la MPT, pues son “dueños de los aires”. “Acá hay una corresponsabilidad, pero como nosotros somos los directamente afectados ese cambio correrá por cuenta nuestra, pero eso va a demorar”, mencionó.