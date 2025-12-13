La Red Asistencial La Libertad del Seguro Social de Salud (EsSalud) continúa fortaleciendo sus acciones de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral del VIH, brindando atención especializada a 1,314 asegurados que reciben seguimiento permanente en los Centros de Tratamiento Antirretroviral (TARV) de la región.

Los servicios TARV funcionan en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde se atiende a 739 pacientes, y en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de La Puerta, que brinda atención a 575 asegurados. Ambos establecimientos cuentan con equipos multidisciplinarios conformados por médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales, quienes garantizan un abordaje integral y continuo.

De acuerdo con los registros de la Red Asistencial, la mayor proporción de personas atendidas se concentra en el grupo etario de 18 a 59 años, con predominio del sexo masculino. Actualmente, se han diagnosticado 38 casos de sida, correspondientes a 36 hombres y 2 mujeres. Asimismo, se reportaron 11 fallecimientos asociados a la enfermedad, cifras que refuerzan la importancia de la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento.

La gerente de EsSalud La Libertad, Claudia Holguín Armas, destacó que el diagnóstico oportuno es una herramienta clave para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, informó que durante el último periodo se realizaron 15,058 pruebas rápidas de VIH en los 36 establecimientos de la Red, permitiendo identificar 144 nuevos casos.

“Del total de personas diagnosticadas, 126 iniciaron de inmediato el Tratamiento Antirretroviral, lo que permite controlar la carga viral, reducir las complicaciones y evitar nuevas transmisiones”, señaló la doctora Holguín.

Como parte de la prevención de la transmisión vertical (madre a hijo), EsSalud La Libertad realizó pruebas rápidas a 4,537 gestantes durante el primer trimestre del embarazo, detectando 6 casos positivos de VIH y registrando 6 recién nacidos expuestos, quienes reciben seguimiento especializado desde el nacimiento.

La Red Asistencial también viene fortaleciendo las acciones preventivas a través de consejerías y entrega de insumos. Según el reporte de la Oficina de Prestaciones y Atención Primaria, se realizaron 19,940 consejerías pre test y 17,493 consejerías post test, además de la entrega de 37,002 preservativos a pacientes con VIH.