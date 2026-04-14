El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) Trujillo, Yuri Ponte, confirmó que el material electoral usado durante las elecciones del domingo 12 de abril será guardado en almacenes para evitar suspicacias.

VER MÁS: Voto castigó a partidos que gobernaron en La Libertad

Esta disposición se dio para evitar acusaciones de presuntas irregularidades, debido a que en comicios pasados las actas, cabinas y otros materiales eran rotos y hasta incinerados, lo que aprovechaban inescrupulosos para denunciar presuntos actos fraudulentos.

“En este caso, las cédulas de sufragio van a ser almacenadas en el almacén principal con todas las medidas de seguridad respectiva”, indicó en Sol TV Noticias.