La Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) inició trabajos para mejorar la intersección de la Vía de Evitamiento con la avenida Aviación.
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Este sector conecta a la carretera nacional con el distrito de Huanchaco, además de reducir los tiempos para el ingreso o salida del balneario.
Según el alcalde de la MDH, Efraín Bueno Alva, se ejecutarán trabajos de perfilado, emparejamiento y nivelación, con apoyo de maquinaria pesada del Gobierno Regional de La Libertad.
“[La obra] traerá una mejora significativa a las condiciones de transitabilidad en este punto crítico”, señaló el municipio huanchaquero. En la actualidad, el ingreso y la salida al balneario se dificulta por los trabajos que se realizan en la carretera que une a la caleta con Trujillo.
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