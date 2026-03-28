La Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) inició trabajos para mejorar la intersección de la Vía de Evitamiento con la avenida Aviación.

Este sector conecta a la carretera nacional con el distrito de Huanchaco, además de reducir los tiempos para el ingreso o salida del balneario.

Según el alcalde de la MDH, Efraín Bueno Alva, se ejecutarán trabajos de perfilado, emparejamiento y nivelación, con apoyo de maquinaria pesada del Gobierno Regional de La Libertad.

“[La obra] traerá una mejora significativa a las condiciones de transitabilidad en este punto crítico”, señaló el municipio huanchaquero. En la actualidad, el ingreso y la salida al balneario se dificulta por los trabajos que se realizan en la carretera que une a la caleta con Trujillo.