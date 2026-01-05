Se va esclareciendo el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, de 45 años, ocurrido la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025 en la provincia de Pacasmayo. Un adolescente de 16 años, durante la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra, relató que él manejó la motocicleta donde se movilizó el sicario que realizó los disparos contra el comunicador social y su hermano.

Como se recuerda, Núñez Guevara fue atacado a balazos cuando estaba junto a su hermano David a bordo de una motocicleta por el sector curva La Barranca, en plena Panamericana Norte, en el distrito de Guadalupe. El abogado y director de Son D’ Núñez Sonido & Orquesta retornaba de participar de una actividad privada en el centro poblado Ciudad de Dios.

CONFESIÓN

De acuerdo al video publicado en la página Familia Rabines Noticias, el menor de iniciales S. J. J.A. sorprendió cuando hizo uso de la palabra y manifestó que él no era el sicario, sino que se encargó de movilizar al asesino en el vehículo menor. “Sobre eso que está diciendo que yo soy el sicario, eso no es verdad. Yo soy el que maneja la moto”, agregó.

Como se conoce, la Fiscalía le imputaría el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de sicariato, en agravio de Núñez Guevara.

“En ese instante que salgo manejando la moto con el sicario, él hace los disparos contra el periodista. Yo manejo la moto hacia la curva. Desde el carro rojo lo llaman y a mi me dice para manejar la moto”, indicó.

El menor, durante su declaración, contó que, luego del crimen, el “gatillero” lo llevó a otro lugar e hizo que dispare hasta en cuatro ocasiones. “Nos dirigimos hacia el sector Los Jardines, me da el arma y en ese instante me hizo disparar como cuatro disparos, es decir, por si en una de esas me detienen, (para que) me echen la culpa que yo soy el sicario. Él realizó seis disparos”, refirió el menor conocido con el alias de “Jeremías”.